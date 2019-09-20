كتب: ضياء السقا نفى مجلس الوزراء المصري، 10 شائعات تم تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية. ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على صفحته الرسمية بالفيس بوك، الشائعات التالية: الاستغناء عن عدد كبير من موظفى الجهاز الإدارى، عقب ميكنة الخدمات الحكومية، ووقف استكمال باقى مراحل منظومة التأمين الصحى الشامل، لعدم توافر المخصصات المالية، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار تتسبب فى إيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة، ووقف إنشاء المعهد القومى للأورام الجديد "500500" وطرح أرضه للاستثمار الخاص، وحرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية ببورسعيد من الاشتراك فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وبيع الحكومة للمبانى التاريخية، واختفاء الأسمدة المدعمة من الجمعيات وتداولها بالسوق السوداء، وإجبار المدارس لأولياء الأمور على دفع تبرعات كجزء من "المشاركة المجتمعية"، وإلغاء نظام الامتحانات الإلكترونية فى العام الدراسى الحالى، وحذف عشوائى للمواطنين ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية. وفيما يلي 10 انفوجرافات تفند الشائعات Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين.. وحذف عشوائى للمواطنين من التموين.. الحكومة ترد على 10 شائعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.