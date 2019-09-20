لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 6 مناطق كبرى في القاهرة

كتب: ضياء السقا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن 6 مناطق، لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة 10 صباح غد السبت وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الانقطاع نظراً لقيام الشركة بتحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم، بشارع النصر للسيارات بوادى حوف، مما يترتب عليه قطع المياه في مناطق "تقسيم النصر للسيارات بوادى حوف – مساكن الضباط – منطقة المصانع بعزبة زين – منطقة الملاء بعزبة الوالدة – عزبة الهجانة – عزبة الصفيح بالمعصرة".

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وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما أكدت الشركة أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.