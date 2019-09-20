شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-9-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الجمعة 20-9 2019، ارتفاع بقيمة جنيهين، ليسجل عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولاً فى مصر، 683 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم فى مصر أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 583 جنيها.

سعر عيار 21 اليوم 683 جنيها للجرام

سجل عيار 24 سعر 784 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5464 جنيها.

أوقية الذهب 1504 دولار.

Advertisements

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها الخليج 365، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص الخليج 365 على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.

شهدت أسعار الذهب فى مصر، تذبذب واضح خلال الأسبوع المنقضى، مرتفعاً تارة ومنخفضا تارة أخرى ، فسعر الذهب فى مصر، مرتبط بأى تحركات تشهدها الأسعار العالمية للذهب، لذلك ينتظر سوق الصاغة فى مصر، أى تحرك يشهده المعدن النفيس عالميا.

تذبذب أسعار الذهب فى مصر على مدار الأيام الماضية، كان واضح للغاية، إذ تتأرجح أسعار الذهب بين 683 إلى 690 جنيها، وعلى مدار الخمسة أيام الماضية يظل الذهب بين هذين السعرين.