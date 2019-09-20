شكرا لقرائتكم خبر عن مصدران لرويترز: إيجاس تطرح 6 شحنات غاز مسال تحميل أكتوبر-نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران بوزارة الصناعة، اليوم الجمعة، إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) عرضت 6 شحنات من الغاز الطبيعي المسال للتحميل من محطة إدكو في الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر.

وقال أحد المصدرين، إن الشحنات معروضة علي أساس تسليم ظهر السفينة (فوب) للتحميل بين الخامس من أكتوبر إلى أول نوفمبر.

وأضاف أن آخر موعد لتقديم العروض هو 24 سبتمبر.

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كان المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، قد أعلن أن إنتاج الغاز الطبيعى بلغ أعلى معدلاته فى شهر سبتمبر ليصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز لأول مرة، وأنه تم اسناد 5 مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ودلتا النيل إلى عدد من الشركات العالمية ضمن المزايدة التى تم إعلان نتائجها فى فبراير الماضى وشهدت دخول شركة اكسون موبيل الأمريكية التى تعد من أكبر الشركات عالمياً للعمل لأول مرة فى مصر فى البحث والاستكشاف.

وأضاف أنه جارى الإعداد لطرح مناطق جديدة للبحث عن الغاز فى البحر المتوسط فى مزايدة عالمية خلال العام المالى الحالى 2019/2020، حيث تم ترسيم 4 مناطق بشرق المتوسط كما تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بـ 11 منطقة فى غرب المتوسط من إجمالى 15 منطقة، لافتاً إلى المضى فى استكمال إجراءات توقيع 7 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز مع شركات عالمية تمهيداً للتوقيع النهائى عليها خلال الربع الأخير من عام 2019 بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 712 مليون دولار لحفر 23 بئراً استكشافية.