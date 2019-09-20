شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحقق اليوم أكبر مكسب أسبوعي خلال شهر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:16 صباحًا, 20 سبتمبر 2019 م المناطق - واس ارتفع سعر برميل نفط خام برنت صباح اليوم بمقدار 35 سنتاً إلى 64.75 دولاراً أمريكياً وهو يتجه إلى الارتفاع بنحو نسبة 7.7 % هذا الأسبوع وهو أكبر صعود أسبوعي له منذ يناير من هذا العام .

وزاد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 51 سنتاً إلى 58.64 دولاراً أمريكياً وهو يتجه صوب الارتفاع بنسبة 7.1 % في الأسبوع وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ يونيو من هذا العام.

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