شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصعد مع تراجع الدولار ويتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعى فى شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعى فى شهر، بدعم من انخفاض الدولار والتوترات فى الشرق الأوسط والحذر بشأن محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب فى المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1505.06 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع نحو واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع الجارى، وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة إلى 1513.5 دولار للأوقية.

وتكبد الدولار خسائر مقابل معظم العملات الرئيسية، فى الوقت الذى أحجم فيه البنكان المركزيان فى سويسرا والمملكة المتحدة عن خفض أسعار الفائدة، وانحسر الإقبال على المخاطرة بفعل الحذر بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

واستأنف وفدان أمريكى وصينى على مستوى النواب المفاوضات التجارية المباشرة للمرة الأولى فى نحو شهرين أمس الخميس، ويسعيان إلى إرساء أساس لمحادثات رفيعة المستوى تعقد فى مطلع أكتوبر.

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وزادت أسعار الذهب حوالى 17 بالمئة منذ بداية العام الجارى بفضل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين فى الأساس والمخاوف بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمى واحتمالات تيسير بنوك مركزية للسياسة النقدية.

وخفض مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) أسعار الفائدة للمرة الثانية يوم الأربعاء للمساهمة فى استدامة النمو الاقتصادى لكنه أعطى إشارات متباينة بشان خفض أسعار الفائدة مستقبلا.

أيضا يتلقى المعدن الأصفر الدعم من توترات فى الشرق الأوسط فى الوقت الذى قالت فيه الولايات المتحدة أمس الخميس إنها تشكل تحالفا للتصدى للتهديدات الإيرانية فى أعقاب هجوم على منشأتى نفط سعوديتين فى مطلع الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1642 دولارا للأوقية، بعد أن ارتفع فى وقت سابق إلى المستوى القياسى البالغ 1646.81 دولار.

وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 943.37 دولار للأوقية وربحت الفضة 0.9 بالمئة إلى 17.93 دولار للأوقية.