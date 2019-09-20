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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 19-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر اللايتكوين تداولات إيجابية الآن ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، ويحصل على إشارات إيجابية جيدة من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار اختبار مستوى 84.60 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الاتجاه الصاعد المتوقع يعتمد على الثبات فوق مستوى 70.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.00 والمقاومة 80.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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