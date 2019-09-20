شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 19-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الإيثريوم تداولاته الإيجابية بعد الانخفاض الذي شهده هذا الصباح، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، معتمدين على الثبات فوق مستوى 189.90، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 222.92.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 190.00 والمقاومة 225.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد