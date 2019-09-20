شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 19-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات ضعيفة منذ الصباح ولا يزال قرب 17.60، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو مستوى 16.95 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبشكل عام، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى فعالة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 18.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.40 والمقاومة 17.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط