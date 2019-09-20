شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 19-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب ميلاً صاعداً ليتجه نحو المقاومة المحورية 1505.00، والتي تمثل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب الدعم 1485.00، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من اختراق المستويات المذكورة، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1475.00 والمقاومة 1525.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي