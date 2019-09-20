شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 19-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته الإيجابية ليختبر مستوى 1.2520 من جديد، بانتظار تأكيد الاختراق لتعزيز فرص استمرار الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً لهذا اليوم بشرط الثبات فوق 1.2455، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.2670.

نشير إلى أهمية الحذر أثناء التداولات القادمة، حيث ننتظر صدور قرارة الفائدة عن البنك البريطاني، والذي قد يسبب تداولات مختلطة وقوية لدى أزواج الجنيه الإسترليني.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2380 والمقاومة 1.2580

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد