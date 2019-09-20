شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 19-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج اليورو مقابل الدولار لاختبار مقاومة القناة الهابطة، وطالما أن السعر دون 1.1085، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، تدعمها سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 1.0857 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0950 والمقاومة 1.1100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط