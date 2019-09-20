شكرا لقرائتكم خبر عن «دويتشه» يضخ 55 مليون دولار في «فنتك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشارت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إلى أن «دويتشه بنك» دفع مبلغ 50 مليون يورو (55 مليون دولار) مقابل حصة تبلغ 4.9% في شركة «ديبوزت سلوشنز» الألمانية، المختصة بالتكنولوجيا المالية (فنتك)، ما قدر قيمة الشركة الناشئة في هامبورج بأكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار)، وتعتبر الصفقة أكبر استثمار ل«دويتشه بنك» في التقنية.

وقالت الصحيفة إن هذه الصفقة ستحول الشركة الألمانية إلى ثاني أكبر شركات التكنولوجيا في البلاد بعد شركة «إن 26».

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