شكرا لقرائتكم خبر عن قرض بـ 300 مليون دولار لبنك «الوطني العماني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” نجح البنك الوطني العماني في إتمام اتفاقيته الأولى للحصول على تسهيل قرض مجمّع لأجل 3 سنوات بقيمة 300 مليون دولار. وستستخدم عوائد هذا التسهيل الذي جرى التوقيع عليه في 29 أغسطس 2019 للأغراض التجارية العامة.

اشترك في إبرام اتفاقية التسهيل هذه كل من بنك ABC، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، بصفتهما المنسقين، ومديري الترتيب الرئيسيين، ومديري سجل الاكتتاب.

كما شارك في هذا التسهيل، إلى جانب بنك ABC وبنك الإمارات دبي الوطني، 8 مؤسسات إقراض دولية وإقليمية؛ لتتجاوز قيمة القرض المجمّع قيمة التسهيل الأساسية.

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