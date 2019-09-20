باول بين فكي كماشة ترامب وأعضاء مجلسه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مجد عبدالله

بعد الضغوط الكبيرة والانتقادات اللاذعة التي تعرض لها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيال سياسة «الفيدرالي» النقدية المتشددة، يجد باول نفسه، وللمرة الأولى، بين فكي كماشة ترامب وأعضاء مجلسه، بعد الانقسام الواضح بينهم حول إعلان المجلس خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة (25 نقطة أساس) إلى نطاق بين 1.75٪ و 2٪. خفض هو الثاني من نوعه في غضون شهرين، والذي يقول «الفيدرالي» إنه جاء تماشياً وجهود البنك لطمأنة الأسواق في مواجهة الشكوك التي تحيق بالاقتصاد العالميين، غير أن القرار الذي اتّخذته اللجنة النقدية في المصرف لم يصدر بالإجماع، بعد أن صوّت ضدّه ثلاثة من أعضاء اللجنة العشرة، اثنان منهم فضّلا الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير.

وهذه أقوى معارضة يواجهها باول منذ تعيينه على رأس «الفيدرالي» في مطلع 2018، علماً بأنّ آخر انقسام مماثل في صفوف اللجنة يعود إلى سبتمبر/‏‏‏‏ أيلول 2016 في عهد الرئيسة السابقة للمجلس جانيت يلين.

وبعد ساعات فقط من قرار «الفيدرالي»، شن ترامب هجوماً على باول، مواصلاً الانتقادات، واصفاً مسؤولي المجلس بأنهم «لم يجرؤوا على التصرف، كما أنهم لا يمتلكون خطة طويلة الأمد»، وأن «باول ومجلس الاحتياطي فشلا مرة أخرى».