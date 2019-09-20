دبي تستضيف منتدى مستقبل الصناعات الغذائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تستضيف مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في دبي، منتدى مستقبل الصناعات الغذائية الأول على المستوى الإقليمي، الذي يستقطب مطوري وقادة هذا القطاع، فضلاً عن خبراء صناعة الأغذية والمشروبات؛ حيث من المقرر أن يُعقد يومي 25 و 26 سبتمبر 2019 في فندق العنوان دبي مول، في مدينة دبي.

وبدعم من كبار القادة الإقليميين في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات، سيحضر المنتدى: مريم المهيري، وزيرة دولة، مسؤولة ملف الأمن الغذائي المستقبلي، وعبدالله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، وصالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات؛ وعبد الله عوجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة العوجان القابضة في السعودية، وميلا فريوين، المدير العام لشركة الأغذية والمشروبات في أوروبا، بلجيكا، وطارق أحمد الوحيدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، وثامر التميريك، الرئيس التنفيذي لشركة حلواني إخوان في السعودية، ونديم نقفور، نائب رئيس شركة بيبسيكو الشرق الأوسط في الإمارات، وطارق السقا، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للمرطبات في الإمارات، وأحمد باليوحة، رئيس مجلس إدارة مصنع الإمارات للمكرونة.

ووفقاً للدراسة الاستقصائية الأخيرة التي أجرتها الشركات المصنعة للأغذية والمشروبات في الإمارات، فإن قطاع الأغذية والمشروبات يُصنف ضمن أكثر ستة قطاعات سيتم تسليط الضوء عليها في استراتيجية دبي الصناعية لعام 2030. ويسهم قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة تصل إلى أكثر من 70% من الاقتصاد الإماراتي من تجارة الجملة والتجزئة، بينما يسهم قطاع التصنيع بما نسبته 30%.

وقالت مريم المهيري: «تعد صناعة الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، جزءاً لا يتجزأ من التنمية المستدامة في الدولة؛ حيث من المتوقع أن يرتفع عدد سكان الإمارات الحالي البالغ 9.7 مليون نسمة إلى 11.5 مليون بحلول عام 2025، مما سيؤدي إلى زيادة في استهلاك الأغذية بنسبة 12% سنوياً. وعليه، فإن مكتب الدولة للأمن الغذائي، يلتزم بضمان توفير الموارد التي يحتاج إليها قطاع الأغذية والمشروبات». وأضافت المهيري، أن مكتب الدولة للأمن الغذائي، قد وضع استراتيجية وطنية للأمن الغذائي لتعزيز الأعمال التجارية في قطاع الزراعة وتنويع واردات قطاع الأغذية والمشروبات، والتي تبلغ حالياً حوالي 90%. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تزويد قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات العربية المتحدة بنسبة أكبر من المنتجات المزروعة محلياً من خلال التقدم المبتكر في إنتاج الأغذية واستخدام التكنولوجيا الزراعية، إضافة إلى تقليل هدر الموارد وتشجيع الغذاء الصحي للسكان. إن منتدى الصناعات الغذائية يسمح للحكومة ولممثلي قطاع الأغذية والمشروبات بتبادل المعرفة والخبرات. وأكد عبدالله عبد القادر المعيني، أن الهيئة تؤدي دورًا وطنياً في دعم جهود الحكومة في مجال الأمن الغذائي في وضع المعايير وإصدار شهادات المطابقة الخاصة بالزراعة والمنتجات العضوية.