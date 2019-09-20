«العقار» يقلِّص خسائر مؤشر دبي.. و«البنوك» يضغط على «أبوظبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

لا تزال أسواق الأسهم المحلية، تتحرك ضمن مستويات ضيقة، لكن في المنطقة السلبية، بعدما شهدت الأسواق ضغوطاً قوية خاصة من الأسهم القيادية في القطاع البنكي، مثل «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» و«أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري»، وسط تداولات نشطة، ليستحوذ القطاع على 52% من السيولة.

صعدت السيولة في سوقي دبي وأبوظبي لمستويات كبيرة في جلسة نهاية الأسبوع، لتبلغ نحو 971 مليون درهم، عبر تداول 422 مليون سهم نفذت من خلال 6055 صفقة، وتوزعت التداولات على 523 مليون درهم في دبي و448 مليون درهم في أبوظبي، وتأتي هذه السيولة بشكل رئيسي من تحركات الأجانب، والتي تتزامن مع التغييرات التي أحدثتها «فوتسي راسل» على مؤشر منطقة الشرق الأوسط والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد إغلاق جلسة نهاية الأسبوع.

ووفقاً لبيانات التداولات في السوقين، كان الأجانب غير العرب والمؤسسات الأكثر استثماراً (قيمة التداولات بيعاً وشراء) في السوقين بنحو 1.17 مليار درهم و1.53 مليار درهم على التوالي.

تراجع طفيف في دبي

أغلق مؤشر سوق دبي المالي على تراجع طفيف بنسبة 0.14%، بنحو 3.8 نقطة، ليغلق عند مستوى 2819.69 نقطة، بعدما قلص خسائره في اللحظات الأخيرة من الجلسة بدعم من «إعمار العقارية».

وخالف مؤشر العقار تحركات القطاعات الأخرى، ليرتفع 2.01%، مدعوماً بالارتفاع الذي سجلته أسهم القطاع وخاصة «إعمار العقارية» الذي ارتفع 2.54% إلى 4.85 درهم، وسط سيولة قوية دخلت في اللحظات الأخيرة من الجلسة بنحو 109 ملايين درهم، ليتصدر قائمة الشركات الأكثر تداولاً في السوق، كما ارتفع «إعمار للتطوير» 1.46% إلى 4.17 درهم، و«إعمار مولز» 2.67% إلى 1.92 درهم، و«ديار» 2.54% إلى 0.323 درهم.

وتراجع قطاع البنوك 1.4%، متأثراً بانخفاض سهم «الإمارات دبي الوطني» 1.13% إلى 13.1 درهم، والذي شهد تداولات بنحو 106 ملايين درهم، و«دبي الإسلامي» 1.89% إلى 5.19 درهم، بتداول 63.8 مليون درهم، و«جي إف إتش» 1.87% إلى 0.89 درهم، بتداول 96.2 مليون درهم.

وانخفض قطاع الاستثمار 1.5%، بضغط من تراجع الأسهم الثلاثة الرئيسية، وسط سيولة ضعيفة، «سوق دبي المالي» الذي انخفض 0.81% و«دبي للاستثمار» 1.56% و«شعاع كابيتال» 3.4%.

وتباينت إغلاقات قطاع التأمين، مع تراجع «سلامة» 1.82% إلى 0.648 درهم، وارتفاع «دار التكافل» 1.47% إلى 0.62 درهم. وتراجع قطاع النقل 0.79%، مع تراجع «العربية للطيران» 0.81% إلى 1.22 درهم، بتداول 21.2 مليون درهم و«أرامكس» 0.74% و«الخليج للملاحة» 1.16%.

Advertisements

انخفاض في أبوظبي

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.61% إلى 5124.72 نقطة، وسط تراجع قطاعات «البنوك» 0.84% و«الاستثمار والخدمات المالية» 0.76% و«العقار» 0.13% و«الطاقة» 1.48%.

ونشطت السيولة في السوق لتصل إلى 448 مليون درهم، جاء معظمها على أسهم قطاع البنوك وخاصة «أبوظبي الأول»، الذي تصدر تداولات السوق، بنحو 124.2 مليون درهم، و«أبوظبي التجاري» 80.7 مليون درهم.

وتركزت الضغوطات على السوق بشكل أكبر من تراجع قياديات قطاع البنوك وخاصة تراجع سهم «أبوظبي الأول» 0.78% إلى 15.26 درهم، وسهم «أبوظبي التجاري» 2.53% إلى 8.09 درهم، مقابل ارتفاع «رأس الخيمة الوطني» 5.39% إلى 4.69 درهم، و«الشارقة الإسلامي» 0.84% إلى 1.2 درهم.

كما استقر «اتصالات» دون تغيير، بتداول 58.13 مليون درهم، وفي «العقار»، أغلق «الدار» بنفس إغلاقه السابق، بتداول 25.3 مليون درهم، بينما تراجع «رأس الخيمة العقارية» 2% إلى 0.44 درهم. وانخفض سهم «أدنوك للتوزيع» 2.24% إلى 2.62 درهم، بعد أن شهد سيولة قوية بلغت 109 ملايين درهم، كما تراجع «دانة غاز» 1.97% إلى 0.95 درهم، بينما ارتفع «طاقة» 2.53% إلى 0.77 درهم. وفي قطاع الاستثمار، تراجع «الواحة كابيتال» 0.98% إلى 1.01 درهم، و«إشراق للاستثمار» 0.48% إلى 0.41 درهم.

تداولات المستثمرين

وتباينت توجهات المستثمرين الأجانب غير العرب، الذي سجلوا محصلة شراء في سوق دبي بنحو 52.5 مليون درهم، ومحصلة بيع في أبوظبي ب 56 مليون درهم.

وبلغ إجمالي مشترياتهم في السوقين نحو 584.2 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 587.5 مليون درهم.

كما سجل الخليجيون شرائية في دبي بنحو 48.7 مليون درهم، فيما سجلوا محصلة بيعية في أبوظبي بنحو 11.2 مليون درهم.

وتباينت توجهات المواطنين أيضاً، بعدما سجلوا محصلة بيع في دبي ب 99 مليون درهم، فيما سجلوا محصلة شراء في أبوظبي بنحو 61.5 مليون درهم. وبلغت مشتريات المؤسسات في السوقين نحو 752 مليون درهم، فيما بلغ حجم مبيعاتهم نحو 783.5 مليون درهم، فيما سجلت محصلة شرائية في دبي بنحو 5.3 مليون درهم، ومحصلة بيعية في أبوظبي ب 36.7 مليون درهم.