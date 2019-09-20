«تنظيم الاتصالات» تدعو إلى الاستثمار في الأمن السيبراني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شاركت الإمارات ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في مؤتمر الدفاع السيبراني2019 (فاير آي) بدبي، والذي ناقش أهم الممارسات الكفيلة باكتشاف الهجمات السيبرانية والتصدي لها، ويهدف المؤتمر إلى تعريف المشاركين بأحدث التهديدات السيبرانية، وكيفية حماية المؤسسات من الاختراقات السيبرانية المحتملة، كما يشكل المؤتمر فرصة للقاء الاختصاصيين والقادة في مجال الأمن السيبراني، وخلق جو ملائم للتعاون بين المنظمات والمؤسسات فيما يخص مجال الأمن السيبراني.

وباعتبارها داعماً للمؤتمر كان للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات كلمة افتتاح رئيسية ألقاها المهندس عبد الرحمن المرزوقي، مدير أول- تطوير الإنترنت في الهيئة، رحب خلالها بالمشاركين، مثمناً الجهود المتضافرة للتصدي للتحديات التي يواجهها قطاع الأمن السيبراني، وجاء في الكلمة: «عملنا في دولة الإمارات العربية المتحدة على وضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني؛ لتكون عنصراً مركزياً في درء المخاطر والاستعداد للتحديات الأمنية في الفضاء السيبراني. ولتسهم في تسريع عملية التحول الرقمي، والوصول إلى المدينة الذكية التي تتواصل فيها ملايين الأجهزة والمنصات فيما بينها بصورة تلقائية، منتجة كميات هائلة وغير مسبوقة من البيانات بشكل آمن وسليم».

وأكد المرزوقي، حرص الإمارات على تحفيز الاستثمار في قطاع الأمن السيبراني من خلال خلق مناخ استثماري يساعد على إنشاء شركات مختصة في هذا المجال، وخلق جو من المنافسة يؤدي إلى تطوير قدرات الدولة في هذا القطاع، ويعمل على إيجاد حلول مبتكرة تقف في وجه محاولات القرصنة وتحمي الأفراد والمؤسسات من خطرها، وأضاف: «نؤمن في الدولة بأهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ حيث إن هذه الشراكة كفيلة بتحقيق أهداف دولتنا وتطلعاتها المستقبلية، فالحكومة تضع التشريعات واللوائح لحماية المستخدمين وحفظ خصوصيتهم».