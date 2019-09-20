«أوليس ناردين» تفتتح «بوتيك» للعلامة في دبي مول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت «أوليس ناردين»، العلامة السويسرية الرائدة في صناعة الساعات الفاخرة، عن افتتاح بوتيك جديد للعلامة في منطقة الشرق الأوسط في «دبي مول». حيث يمتاز البوتيك الجديد بتصميمه المبتكر الذي يواكب أذواق عشاق وجامعي الساعات الفاخرة على حد سواء، فضلاً عن إتاحة وجهة متكاملة تلبي تطلعات العملاء الشغوفين بمعرفة المزيد عن العلامة المرموقة وتاريخها العريق الذي يمتد لأكثر من 170 عاماً.

ويراعي البوتيك في تصميمه أدق التفاصيل، حيث يلتزم بأصول الهندسة المعمارية المعاصرة، ويحاكي في الوقت نفسه الترتيب الطبيعي للشواطئ، حيث تطغى على الأرضية التفاصيل البحرية، فيما يمنح السقف مظهراً رحباً يشبه السماء، ويمتد خط الأفق في عمق تصميم البوتيك ليرحب بالعملاء بأجواء هادئة ومميزة. ويحتفي هذا التصميم المبتكر بالعلاقة التاريخية التي تجمع «أوليس ناردين» بالبحر، ويقدّم في الوقت نفسه مفهوماً جديداً لتجارة التجزئة . وقال باتريك برونو، الرئيس التنفيذي لدى «أوليس ناردين»: «يعد افتتاح البوتيك الجديد في دبي إنجازاً مهماً بالنسبة لعلامتنا، ويسعدنا جداً أن تتاح لنا فرصة تقديم أحدث تشكيلات ساعاتنا وتسليط الضوء على التاريخ والإرث العريق لعلامتنا في دولة الإمارات ».

وقال محمد عبد المجيد صديقي، رئيس قسم الشؤون التجارية في شركة أحمد صديقي وأولاده: «نفخر بتعزيز شراكتنا طويلة الأمد مع «أوليس ناردين»، ومشاركتنا في تحقيق هذا الإنجاز اللافت للعلامة. وتعكس الشراكة القوية بين شركة أحمد صديقي وأولاده و«أوليس ناردين» قيمنا المشتركة، وشغفنا الكبير في تقديم ساعات استثنائية وفريدة من نوعها».