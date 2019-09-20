متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * وافق مجلس إدارة شركة «غلفا للمياه»، أمس الأول، على تحويل الشركة إلى شركة قابضة. وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، إن مجلس إدارتها وافق أيضاً على تغيير اسمها إلى «غلفا القابضة» .

وأضافت: إن المجلس وافق على تعديل أغراض الشركة؛ ليصبح تملّكُ الأسهم أو الحصص في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها، وتملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطه، وتملك حقوق الملكية الفكرية من براءات اختراع أو علامات تجارية. كما دعا المجلس الجمعية العمومية للانعقاد يوم 21 أكتوبرالمقبل.

* وافق مجلس إدارة شركة «العالمية القابضة» خلال اجتماعه المنعقد، أمس الأول، على إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للشركة، وإنشاء قطاعات استثمارية متنوعة.

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وقالت الشركة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن مجلس إدارتها وافق أيضاً على النظر في تأسيس شركات، والاستحواذ عليها ودمجها والفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة.

* أعلنت شركة «أوتاد» أن جمعيتها العمومية وافقت خلال اجتماعها المنعقد، أمس الأول، على إلغاء إدراجها في سوق دبي المالي اعتباراً من 30 سبتمبرالجاري.

* أقر مجلس إدارة «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق»، أمس الأول، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 % (ما يعادل 10 فلوس لكل سهم)، وأسهم منحة بنسبة 5% ليصبح رأس المال بعد الزيادة 785.86 مليون درهم.