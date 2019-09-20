شح الدولار يفاقم أزمة الأسواق اللبنانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل الوضع المالي الحرج الضغط على اللبنانيين، وسط شح في العملة الصعبة بالأسواق، مما أدى إلى توقف بعد التوريدات التي لا تتم عادة إلا بالدولار. ونفذ العاملون في قطاع المحروقات في لبنان، الأربعاء، إضراباً تحذيرياً ليوم واحد للمطالبة بتوفير الدولار لتغطية واردات الوقود.

وشمل الإضراب شركات الاستيراد والتوزيع وصهاريج النقل ومحطات الوقود. وكان العاملون في قطاع المحروقات قد أعلنوا ، أنهم سينفذون إضراباً تحذيرياً بسبب عدم التوصل إلى حل في «موضوع توفير الدولار للقطاع لتغطية الاستهلاك من المحروقات، وتأمين عمليات تحويل مقبوضات المواد النفطية من الليرة اللبنانية إلى الدولار ».

وكان القطاع المصرفي هو الموفر للسيولة بالدولار إلا أنه توقف، بعدما قنّن مصرف لبنان المركزي بيع العملة الصعبة تفادياً لاستنزاف الاحتياطي النقدي، مما أدى إلى عدم توافر سيولة كافية لدى المصارف بالدولار لبيعه للمستوردين. ولجأ المستوردون والموزعون إلى شركات الصرافة لشراء الدولار بسعر أغلى، حيث تبيع شركات الصرافة الدولار الواحد بسعر يصل إلى 1570 ليرة، مقابل 1507.5 السعر الرسمي للصرف. (وكالات)