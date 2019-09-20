شكرا لقرائتكم خبر عن 46 ألف عامل يهددون «جنرال موتورز» بالإضراب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع اقتراب نهاية عقد العمل الجماعي بين «جنرال موتورز»، وعمالها، تسعى الشركة إلى التوصل لاتفاق مع نقابة «يونايتد أوتو ووركرز» العمالية، ليتحمل العمال 15% من نفقات الرعاية الصحية وهو ما رفضته النقابة تماماً.
ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عن مصادر القول، إن الشركة تراجعت عن هذا الاقتراح وقدمت واحداً جديداً يقضي بأن يتحمل العامل 4% من تكاليف رعايته الصحية، مضيفة أن هذا العرض لا يجد قبولاً لدى العمال البالغ عددهم حوالي 46 ألف عامل والذين هددوا بالإضراب عن العمل، بسبب الخلاف مع الإدارة حول شروط العقد الجماعي الجديد.
وتتوقع «فورد موتور» أن تزيد قيمة فاتورة التأمين الصحي لعمالها عن مليار دولار لأول مرة، العام المقبل. (د ب أ)
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