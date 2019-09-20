عمالقة التقنية في مأزق أمام ضغوط الكونجرس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:بنيمين زرزور

تحتدم المواجهة بين عمالقة التقنية والمشرعين الأمريكيين لدرجة اضطرت مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك»، للسفر على جناح السرعة إلى واشنطن؛ للمشاركة في جهود العمالقة، للتعامل مع نتائج جلسة الاستماع التي عقدت، الأربعاء.

ويستعد المشرعون في الكونجرس لصياغة مشروع قانون؛ لإنشاء «لجنة وطنية» في وزارة الأمن الداخلي تكلف بدراسة الطرق التي يمكن بها شيطنة وسائل الإعلام الاجتماعي - وفعالية جهود عمالقة التكنولوجيا لحماية المستخدمين من المحتوى الضار عبر الإنترنت.

ومن المقرر عرض مشروع القانون والنظر فيه خلال الأسبوع المقبل. وفي حال الموافقة عليه، سيتم تفويض اللجنة بسلطة عقد جلسات الاستماع وإصدار مذكرات استدعاء؛ لدراسة الطريقة التي تقوم بها شركات التقنية بمراقبة الأنشطة الشبكية وتقديم التوصيات الخاصة بالتشريعات المطلوبة. كما سيُشكل فريق عمل متخصص بوسائل التواصل الاجتماعي الفيدرالية.

وتعكس الجهود الحرص المتزايد من أعضاء الكونجرس لمكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت، والمعلومات المضللة وغيرها من المحتوى الضار؛ حيث كان آخرها جلسة استماع عقدت، يوم الأربعاء، استجوب خلالها المشرعون تنفيذيين في كل من شركات «فيسبوك»و«تويتر» و«جوجل» حول ما إذا كانت منصات التواصل التي تديرها تلك الشركات تعد مدخلاً إلى عالم من العنف.



مكافحة المنشورات الخطرة

وقال عمالقة التقنية ال3 أمام المشرعين في جلسة، الأربعاء، إنهم أحرزوا تقدماً في مكافحة المنشورات الخطرة والصور ومقاطع الفيديو، وهي التحسينات التي نسبوها إلى حد كبير، إلى التقدم الذي حققوه في أدوات الذكاء الاصطناعي. إلا أن بعضاً من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس ما زالوا يدعون أن الشركات لم تتصرف بقوة كافية.

وقال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال خلال الجلسة: أود أن أقترح اتخاذ المزيد من الإجراءات؛ بحيث تكون أكثر جدوى، وتخصيص الموارد والكفاءات التكنولوجية التي تضمن فعل المزيد وما هو أفضل.

وازداد قلق المشرعين حول استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كقنوات للعنف والتطرف، مشيرين إلى الهجمات الأخيرة بما في ذلك إطلاق النار الجماعي في كرايس تشيرش، نيوزيلندا؛ حيث بثت الهجمات بشكل حي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

لكن المحتوى الأكثر وضوحاً قد ظهر في مواقع مثل «جاب» Gab؛ وهو ملاذ لليمين المتطرف، و«تشان إيت» 8chan، وهي منصة رسائل مجهولة المصدر؛ حيث تم حذف الموقع الأخير في أعقاب إطلاق النار في إل باسو هذا العام، والذي خلف 22 قتيلاً. ويُعتقد أن المشتبه فيه هناك نشر بياناً على «تشان إيت» قبل تنفيذ هجومه.

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لجنة للإعلام الاجتماعي



واستجوب المشرعون بقيادة النائب بيني تومبسون، رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، مالك الموقع في جلسة خاصة هذا العام. وقال تومبسون في وقت لاحق، إنه كان يمتلك خططاً لمشروع قانون من شأنه أن ينشئ لجنة للإعلام الاجتماعي. وقال في بيان يوم الأربعاء: هناك شيء واحد مؤكد هو أن التحدي المتمثل في منع محتوى الإرهاب عبر الإنترنت هو أحد أكبر تحديات الأمن الداخلي بعد 11 سبتمبر.

وفي مجلس الشيوخ، واجهت عمالقة التكنولوجيا مخاوف مماثلة من المشرعين. وقال السيناتور الجمهوري روجر ويكر، رئيس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ: في مجتمع اليوم المتصل بالإنترنت، أصبحت المعلومات الخاطئة والأخبار المزيفة والنقاشات العميقة ونظريات المؤامرة على الإنترنت هي القاعدة. ورداً على ذلك، قالت الشركات الثلاث أثناء الجلسة، إنهم قد حققوا نجاحاً في نشر أدوات مسلحة بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ للتحكم في مواد تتعلق بالكراهية والعنف والدعاية الإرهابية.



مقاطع الفيديو



وقال رئيس شركة «يوتيوب» إن حوالي 90 في المئة من مقاطع الفيديو البالغ عددها 9 ملايين، التي أزالتها الشركة في الربع الثاني من العام قد تم ضبطها بواسطة أدوات تقنية لعبت دوراً رئيسياً في إزالة مقاطع الفيديو والتعليقات والقنوات التي تم الإبلاغ عنها؛ بسبب خطاب الكراهية، والذي قالت الشركة: إنه ارتفع في الأشهر الأخيرة.

وقال رئيس «فيسبوك»: إن الشركة ستبدأ في استخدام مقاطع الفيديو الخاصة بتدريب عناصر مراقبة المحتوى؛ لمساعدة الأدوات التقنية على ضبط مقاطع الفيديو التي تعرض لأول مرة مثل تلك المسجلة في حادثة كرايس تشيرش.

وقال رئيس «تويتر» إن أنظمة مراقبة المحتوى المسيئة الخاصة بمنصة الشركة تشير الآن إلى إزالة حوالي نصف المحتوى، مقارنة بنسبة 20 في المئة قبل عام. وأضاف: إن الشركة تجري تجارب على برنامج ينبه المواقع الخارجية عندما يبدو أنها تستضيف مقاطع فيديو أو ملفات أخرى تروج لمحتوى إرهابي.