الاقتصاد

أزمة مشتقات وكهرباء في جنوب اليمن نتيجة صراع المرتزقة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

رفضت حكومة هادي، توفير المشتقات النفطية اللازمة لتفادي الاوضاع المتدهوره في المحافظات الجنوبية التي تعاني من أزمة حادة في المشتقات النفطية بالتزامن مع تضاعف عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي.

وقال مصدر في شركة مصافي عدن إن حكومة هادي اوقفت اغلب صفقات توريد المشتقات النفطية، وذلك في اطار الحرب غير المعلنة بين حكومة هادي وبين المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا.

وأكد المصدر أن وزارة المالية في حكومة هادي رفضت ارسال تعزيزات مالية لشركتي النفط والمصافي في مدينة عدن من اجل توفير المشتقات النفطية ،، معتبرة أن تلك المؤسسات الحكومية خارج سيطرتها.

من جانبه حمل الانتقالي، حكومة هادي مسؤولية توفير المشتقات النفطية ، مؤكداً انه غير مسؤول عن توفير الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء على اعتبار ان حكومة هادي ما تزال تسيطر على قرارات الشركة.

Advertisements

واوضح المجلس انه قام  بشراء شحنة إسعافية تبلغ حوالي 10 آلاف طن متري وقود للكهرباء من أحد التجار المحليين.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أزمة مشتقات وكهرباء في جنوب اليمن نتيجة صراع المرتزقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا