امريكا تتمادى في طيشها بفرض عقوبات جديدة على إيران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

في اطار التمادي في غيها وحربها الاقتصادية والنفسية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية اعلن موقع وزارة الخزانة الأميركية إضافة شركات للشحن ولتجارة النفط وعدد من الناقلات النفطية إلى ما تسميها بقائمة العقوبات الأميركية.

وبحسب وكالة ريوترز فان الحظر الامريكي الجديد شمل 16 كياناً و 10 أفراد، و 11 سفينة .

وعادت السلطات الامريكية الى تبرير خطوتها الجائرة هذه الى ذرائعها البالية المتثملة بان الحرس الثوري الإيراني استخدم شبكة لنقل نفط بمئات الملايين من الدولارات خلال العام الأخير لمصلحة الرئيس السوري وحزب الله وآخرين حسب زعمها .