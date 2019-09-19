شكرا لقرائتكم خبر عن اللجين تعلن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للنصف الأول وناتبت تمتنع عن تسليم قوائمها المالية مستقبلاً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة اللجين عن عـدم تمكنها من نشـر نتائجها المالية للفترة الأولية المنتهية في 30-06-2019م، لأمـر خارج عن إرادتها.

وحسب بيان للشركة ذكرت أن هذا السبب هو ما وردهم من الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) بخطاب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ناتبت بتاريخ10-1-1441هـ بشأن الإمتناع عن تسليم أي قوائم مالية ربع سنوية مستقبلاً والمبني على نتيجة التصويت على أحد بنود الجمعية غير العادية السابعة لشركة ناتبت المنعقدة بتاريخ 21-10-1440هـ .

وأكدت اللجين أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الشركة ومساهميها.

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وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفق قواعد الإدراج المعلن عنها بتاريخ 25 مارس 2019م.

أعلنت شركة اللجين عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية (موبي).

وكانت اللجين قد حققت صافي خسائر بلغ 78.7 مليون ريال بالربع الأول من العام الحالي مقابل صافي أرباح بلغ 62.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2018.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 104.8 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 136.2 مليون ريال في العام 2017.