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شكرا لقرائتكم خبر عن "أسمنت ينبع" تبدأ توزيع أرباح بقيمة 118.125 مليون ريال في 17 أكتوبر المُقبل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت أسمنت ينبع بدء صرف الأرباح النقدية المستحقة عن النصف الأول من العام 2019، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر المُقبل، بقيمة 118.125 مليون ريال.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها بما يعادل 75 هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.
وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2018، بقيمة إجمالية تبلغ 78.750 مليون ريال.
وكشفت النتائج المالية لأسمنت ينبع عن تحقيقها صافي أرباح بلغ 40.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 4.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع متوسط سعر البيع، ارتفاع مبيعات تصدير الكلنكر، على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتوزيع، وانخفاض حصة الشركة من أرباح الشركة الشقيقة.
وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 113 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 44.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 152%.
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