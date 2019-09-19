شكرا لقرائتكم خبر عن فيتش سوليوشنز لا تتوقع أي تعطيل في الإمدادات لعملاء أرامكو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال جوزيف غاتدولا رئيس قسم الأبحاث للنفط والغاز في شركة فيتش سوليوشنز إن سرعة أرامكو في التعامل مع الهجمات يظهر التخطيط بعيد الأمد للشركة.

وأضاف في لقاء له مع قناة العربية أن السعودية قدمت العديد من التحديثات بشأن الإنتاج المتوقف وأكد أنه مع نهاية الشهر سيعود الإنتاج إلى سابق عهده وهذه إشارة إيجابية للنظرة المستقبلية إن كان مع نهاية العام أو على المدى الطويل.

وأشار إلى أنه بالتالي فإن أي نقص الآن سيسد من احتياطيات النفط السعودية أو من خلال تصدير جزء من النفط المخصص للتكرير محليا. فلعملاء أرامكو لا نتوقع أي تعطيل.

وتابع "هي خطوة مطمئنة بدرجة عالية ولا يجب نسيان أن هذه الحادثة لا سابقة لها وكون السعودية فقدت هذا الكم من الإنتاج كانت صدمة.

وأوضح أنه بالنظر إلى الإنفاق الرأسمالي لأرامكو الذي تجاوز 20 مليار دولار خلال السنوات القليلة الماضية هذه الاستثمارات سمحت لهم بتطوير المرافق والتكنولوجيا والبنية التحتية وبالتالي سمحت لهم بالتعافي بسرعة من هذه الهجمات، وهذا يظهر أن التخطيط بعيد الأمد لأرامكو خلال السنوات الماضية يجني ثماره الآن".

وأضاف "لاحتساب العلاوة على المخاطر ننظر إلى منحنى العقود الآجلة من أقرب استحقاق إلى خمس سنوات أو أكثر. وما تظهره هذه العقود على المدى الطويل هو زيادة بالأسعار بنحو دولار واحد.

أما على المدى القصير، لاحظنا أن أسعار النفط عادت وقلصت الارتفاعات القوية التي شهدتها يوم الاثنين. علاوة المخاطر حالياً هي بحدود 4 دولارات .

وأشار إلى أن بعض العوامل قد تكون قد حدت من هذه الارتفاعات من بينها توقعات بتراجع الطلب والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وأرقام اقتصادية ضعيفة من الصين".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية السبت الماضي السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن الهجمات على منشأتي شركة "أرامكو" النفطيتين أدت إلى توقف 50% من إنتاج الشركة.

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وذكر تقرير لشركة كامكو الكويتية أنه من المتوقع أن تُظهر أسعار النفط ردة فعل حادة، لا سيما عقب الهجمات التي وقعت على اثنين من مرافق النفط التابعة لأرامكو والتي أثرت على إمدادات الخام بنحو 5.7 مليون برميل يومياً.

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