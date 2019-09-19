شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة الاستئناف تُصدر حكماً لصالح "ديار للتطوير" ضد شركة "ليمتلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "ديار للتطوير العقاري" عن صدور حكم لصالحها من محكمة الاستئناف، بتاريخ أمس الأربعاء الموافق 18 سبتمبر الجاري، وذلك في الدعاوي المتداولة مع شركة "ليمتلس"

وأفادت الشركة، في بيان لسوق دبي المالي، اليوم الخميس، بأن الحكم الصادر يؤيد حكم محكمة دبي الابتدائية القاضي بفسخ عقود شراء الأراضي محل النزاع وإعادة جميع المبالغ المسددة من ثمن الأراضي بالإضافة إلى مبلغ تعويض.

وتجدر الإشارة إلى أن ديار حققت صافي ربح بلغ 18.5 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2019، مقابل صافي ربح بلغ 25.2 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي ربح بلغ 36.7 مليون درهم خلال النصف الأول من 2019، مقابل صافي ربح بلغ 65.2 مليون درهم خلال النصف الثاني من العام 2018.