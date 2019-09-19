شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الأهلية للتأمين" تُقر تخفيض رأسمالها بنسبة 23.125% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة الأهلية للتأمين التعاوني، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 23.125%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن رأس المال سيتراجع من 160 مليون ريال، إلى 123 مليون ريال،، وبذلك يتراجع عدد الأسهم من 16 مليون سهم، إلى 12.3 مليون سهم، بواقع تخفيض 1 سهم لكل 4.324 أسهم.

وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 13.58 ريال، كما أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الخميس وذلك إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم شركة الأهلية للتأمين التعاوني في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر الجاري.

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وأرجعت الشركة سبب تخفيض رأس المال إلى إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء خسائر متراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلاً، علماً بأنه لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

وبحسب البيان، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مالكي أسهم الشركة يوم الجمعية والمسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 5.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 3.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، ارتفع صافي خسارة الشركة إلى 5.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 10.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.