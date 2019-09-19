شكرا لقرائتكم خبر عن "الدار العقارية" تطرح 10 عروض ترويجية من مشاريعها في أبوظبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "الدار العقارية" عن طرحها مجموعة من العروض الترويجية الاستثنائية في 10 من أبرز مشاريعها التطورية في أبوظبي.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق أبوظبي المالي، اليوم الخميس، إن هذه العروض تشمل خصماً بنسبة 10% على أسعار الوحدات، وخصماً إضافياً بنسبة 2% على رسوم التسجيل.

كذلك توفر العروض مزايا لمدة 10 سنوات، تشمل الإعفاء التام من رسوم الخدمات والاستفادة من الصيانة المجانية للوحدات، فضلاً عن عضوية مجانية في المدن الترفيهية بجزيرة ياس.

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وبحسب البيان، تسري هذه العروض خلال الفترة 20 إلى 30 سبتمبر الجاري، وتشمل المشاريع التالية: "ناريل" و"جواهر" و"ياس إيكرز" و"الغدير" و"أنسام" و"ميرا" و"ذا بردجز" و"رفلكشن" و"ليا" و"ممشى السعديات".

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت 492.5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2019، مقارنة بما مقداره 668.5 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وارتفعت الإيرادات للربع الأول من 2019 إلى 1.8 مليار درهم مقارنة بما مقداره 1.5 مليار درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.

وعلى النحو الآخر، تراجعت الإيرادات الأخرى إلى 38.2 مليون درهم مقارنة بما مقداره 135.2 مليون درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.