شكرا لقرائتكم خبر عن "البحري" تتسلم اول ناقلة نفط عملاقة خلال العام 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" عن استكمال إجراءات توقيع عقد لبناء أول ناقلة نفط عملاقة (VLCC) مع الشركة العالمية للصناعات البحرية بالتعاون مع شركة هيونداي الكورية للصناعات الثقيلة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه سيتم استلام ناقلة النفط العملاقة خلال العام 2021.

وبحسب البيان، تمتاز هذه الناقلات بأحدث المواصفات الفنية العالمية والتي روعي فيها أن تكون صديقة للبيئة وعالية الكفاءة في استهلاك الوقود وبطاقة استيعابية تبلغ (319) ألف طن ساكن ويأتي توقيع هذه العقود في إطار التجديد المستمر للأسطول الحالي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للأسواق المحلية والعالمية.

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هذا وسوف يظهر الأثر المالي لهذا العقد بعد استلام هذه الناقلة، علماً بأن شركة البحري تمتلك حصة تبلغ 19.9% في الشركة العالمية للصناعات البحرية. وسوف يتم الإعلان عن طريقة التمويل لاحقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة وقعت، في مايو 2017، اتفاقية الشركاء بين كل من شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة "في كوريا الجنوبية" وشركة لامبريل للطاقة المحدودة "شركة إماراتية"، تم بموجبها توقيع عقد شراء مالا يقل عن 75% من احتياجاتها من السفن التجارية على مدار 10 سنوات من تاريخ بدء تشغيل المشروع بما يعادل 52 سفينة بما فيها ناقلات النفط العملاقة.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 45.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 185.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 224.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 308.5 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.