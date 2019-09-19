شكرا لقرائتكم خبر عن الخسائر المتراكمة لـ "متلايف للتأمين" تبلغ 20.2% من رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن بلوغ خسائرها المتراكمة 20.20% من رأس المال البالغ 180 مليون ريال، وذلك بناءً على نتائجها المالية غير المراجعة لشهر يوليو من العام 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن الانخفاض المؤقت للخسائر المتراكمة إلى ما دون 20% كما في 30 يونيو 2019 لتصل إلى 18.79% (كما تم الإعلان عنه سابقا من ضمن اعلان النتائج المالية للربع الثاني من العام 2019) ما هو الا انخفاض مؤقت وغير مستدام.

وأفادت الشركة، بأن الانخفاض السابق ناتج عن تذبذب في قيمة المخصصات الفنية بحسب تقديرات الخبير الاكتواري المعين للشركة وبالتالي لم يتم الإعلان عنه بشكل مستقل.

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وبحسب بيان الشركة، سيتم تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 560 ألف ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي خسائر بلغت 1.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، تراجع صافي خسائر الشركة إلى 6.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي خسائر بلغت 16.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.