شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أوتاد" تُقرر إلغاء إدراج الشركة من سوق "دبي" اعتباراً من 30 سبتمبر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة أوتاد، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على إلغاء إدارج الشركة لدى سوق دبي المالي.

وأفادت الشركة، في بيان لموق سوق "دبي" المالي، اليوم الخميس، بأن الشركة سيتم إلغاء إدراجها اعتباراً من 30 سبتمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الشركة وافق، في مايو الماضي، على إلغاء إدراج أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي.

ويُذكر أن و شركة أوتاد، وهي شركة مساهمة خاصة، قد تم إدراجها في السوق الثاني بسوق دبي المالي في 21 ديسمبر 2017.