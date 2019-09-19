شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: السعودية تملك تأثيرا هائلا بأسواق الطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، أن الهجوم على قطاع النفط في السعودية أثبت بأن المملكة تمتلك تأثيراً هائلا على سوق الطاقة العالمي بعد تعطل إنتاجها.

وذكر التقرير أن ارتفاع أسعار النفط كردة فعل للسوق على الهجوم الذي استهدف صناعة النفط في السعودية يذكّر المستثمرين بأن أسعار النفط الخام لا تزال تقودها أكبر دولة مصدرة في العالم، السعودية، على الرغم من تدفق النفط الصخري الأميركي إلى الأسواق.

وفقًا للمستثمرين، فإن أهمية الصادرات السعودية لسوق الطاقة العالمي واحتمال وقوع هجمات مستقبلية ستقود إلى تقلبات مستمرة محققة، بحسب ما ورد في "العربية نت".

وشهدت المخاوف المتعلقة بحجم المعروض من خام برنت، مقياس النفط العالمي، ارتفاعًا بنسبة 15% يوم الإثنين إلى 69.02 دولار للبرميل، وهو أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ عام 1988. وفي يوم الثلاثاء، انخفض خام برنت إلى 67.98 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس بنسبة 1% إلى 62.26 دولار.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية السبت الماضي السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن الهجمات على منشأتي شركة "أرامكو" النفطيتين أدت إلى توقف 50% من إنتاج الشركة.

وذكر تقرير لشركة كامكو الكويتية أنه من المتوقع أن تُظهر أسعار النفط ردة فعل حادة، لا سيما عقب الهجمات التي وقعت على اثنين من مرافق النفط التابعة لأرامكو والتي أثرت على إمدادات الخام بنحو 5.7 مليون برميل يومياً.

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