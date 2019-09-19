شكرا لقرائتكم خبر عن "مبادلة" تناقش مستجدات استثمارتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ترأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، وذلك بمقر قصر الرئاسة في أبوظبي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع سير العمل المتعلق باستثمارات ومشاريع الشركة، كما اطلعت على آخر المستجدات في تطبيق استراتيجيتها، وناقشت عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

Advertisements

وحضر الاجتماع سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومحمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وخلدون خليفة المبارك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لدى الشركة ومحمود إبراهيم المحمود.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قد أصدر في نهاية مارس 2018 قانوناً بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار، يتم بموجبه ضم مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار.

ومبادلة للاستثمار هي كيان ناتج عن قرار دمج شركتي استثمارات البترولية الدولية "إيبيك "ومبادلة للتنمية "مبادلة" والصادر عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبوظبي في يونيو 2016.