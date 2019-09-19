شكرا لقرائتكم خبر عن "أكسفورد إكونوميكس" تتوقع نمو مطرد لاقتصاد الإمارات بالثلاث سنوات المقبلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت مؤسسة أكسفورد إكونوميكس أن يسجل الاقتصاد الإماراتي نمواً مطرداً خلال السنوات الثلاث المقبلة مدفوعاً بمبادرات التحفيز وارتفاع الإنتاج النفطي والزخم المتواصل في التدفقات الاستثمارية والحركة السياحية.

ورجحت المؤسسة في تقرير أصدرته أمس أن يشهد الاقتصاد الإماراتي مزيداً من التسارع في النمو بنهاية العام الجاري، مع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.2%، مقارنة مع 1.7% في العام الماضي.

وتوقعت أن يتواصل النمو الإيجابي حتى العام 2022، في ظل التحسن المستمر في المعنويات الاقتصادية والارتفاع التدريجي في إنتاج النفط وكذلك الموقف المالي التوسعي على المستويين الاتحادي والمحلي، وزيادة الجاذبية الاستثمارية والسياحية قبل وخلال معرض إكسبو 2020، فضلاً عن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به دولة الإمارات، بحسب صحيفة الاتحاد.

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وأشار التقرير إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي بنسبة 54% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2019، وارتفاع عدد السياح الوافدين بنسبة 3% في النصف الأول من عام 2019 ليصل إلى 8.4 مليون.

وأوضح أن القطاع المصرفي سجل ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي الودائع بنسبة 4.9% على أساس سنوي في يوليو، في حين زاد الائتمان المحلي للقطاع الخاص بنسبة 2.2% على أساس سنوي.

ولفت إلى أنه من شأن تحسين النشاط الاقتصادي وتقليل احتياجات التمويل الحكومي أن يدعما نمو ونشاط ائتمان القطاع الخاص في عام 2019.