شكرا لقرائتكم خبر عن "موديز": الأثر المالي لهجمات "أرامكو" لن يكون كبيراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد نائب رئيس ومحلل أول لقطاع الشركات في وكالة موديز للتقييم المالي، أن شركة أرامكو السعودية، شركة كبيرة ومتطورة ومتكاملة، ولن يكون الأثر المالي كبيرا على الشركة عقب الهجمات الأخيرة على منشآتها النفطية.

وأضاف ريهان أكبر في مقابلة مع قناة العربية أن لدى أرامكو ميزانية عمومية وسيولة وتدفقات نقدية قوية جداً، ويمكنها التغلب على الآثار السلبية الناجمة عن الهجوم على منشآتها النفطية.

واعتبر أنه وبشكل عام، فإن تراجع إنتاجها المؤقت لا ينبغي أن يكون له أثر مالي دائم على الشركة.

وأضاف أن أرامكو لديها بنية تحتية قوية والكثير من الخبرة، معرباً عن اعتقاده بأنها ستكون قادرة على إدارة مثل هذه المشكلة دون أن يكون لها أي تأثير طويل الأمد على النتائج المالية.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية السبت الماضي السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن الهجمات على منشأتي شركة "أرامكو" النفطيتين أدت إلى توقف 50% من إنتاج الشركة.

وذكر تقرير لشركة كامكو الكويتية أنه من المتوقع أن تُظهر أسعار النفط ردة فعل حادة، لا سيما عقب الهجمات التي وقعت على اثنين من مرافق النفط التابعة لأرامكو والتي أثرت على إمدادات الخام بنحو 5.7 مليون برميل يومياً.

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