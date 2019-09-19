شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق المالية السعودية تبحث مع "أرامكو" الطرح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز لرويترز إن الهيئة تجري محادثات مع أرامكو السعودية ومستشاريها بشأن المتطلبات التنظيمية لإدراج شركة النفط العملاقة في سوق الأسهم المحلية.

وأضاف القوبز أن الهيئة تواصل المحادثات مع الشركة ومستشاريها حول استعدادهم، وأيضا بشأن متطلباتها التنظيمية في السوق.

وذكرت رويترز هذا الشهر أن أرامكو المملوكة للدولة تخطط لبيع 1% من أسهمها هذا العام، في صفقة محتملة بقيمة 20 مليار دولار، و1% أخرى في 2020 قبل طرح عام أولي في الأسواق الدولية.

وفي العادة تطلب هيئة السوق المالية من الشركات طرح ما لا يقل عن 20-30% من أسهمها عندما تريد طرحا عاما أوليا.

ولم تتقدم أرامكو بعد بنشرة الطرح إلى هيئة السوق المالية، وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ياسر الرميان هذا الأسبوع إن الطرح العام الأولي سيكون جاهزا خلال العام القادم والاستعدادات قائمة رغم هجوم السبت على منشآت لها.

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وقال القويز مشيرا إلى تلك المحادثات "نتلقى طلبات إعفاء أو استثناء عند الحاجة، ونراجعها على أساس كل حالة على حدة".

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان لرويترز في مقابلة أمس الأربعاء إن الإدراج الأولي لأرامكو سيكون في البورصة السعودية بالرياض (تداول)، لكن الحكومة ما زالت تدرس إدراجا ثانويا في الخارج.

وكانت السعودية قد قررت الطرح المزدوج لأسهم أرامكو في بورصة الأوراق المالية السعودية (تداول)، وفي بورصة دولية عام 2018 مع تنافس أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وآسيا على هذا الطرح.

وتتنافس دول العالم على طرح أرامكو دوليا، حيث أكد أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني في تصريحات له سابقة أن بلاده ستواصل تقديم مسوغات كي يكون الإدراج الجزئي لشركة النفط الوطنية أرامكو السعودية ببورصة لندن.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.