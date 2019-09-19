شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتيح تأسيس بورصات جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية أمس الأربعاء إن تعديل قانون سوق المال السعودية سيتيح تأسيس بورصات أخرى بجانب " تداول" التي تملكها الحكومة.

وقال محمد بن عبدالله القويز في مؤتمر إن الهيئة تعتزم ترخيص كيانات أخرى لتقديم أنشطة البورصات وشركات الإيداع أو المقاصة.

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وأضاف إن الهيئة تعتزم اصدار ترخيص لمشغلي بورصة جديدة يحتمل أن يكون خطوة أولى نحو خصخصة البورصة، وهي الأكبر في الشرق الأوسط، مع تحرك الرياض لتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط، بحسب "رويترز".

وكان القويز، قد أكد في وقت موافقة مجلس الوزراء السعودي على تعديل نظام السوق المالية.

وأوضح القويز في تصريح صحفي، أن هذه التعديلات تستهدف تعزيز دور الهيئة في حماية المستثمرين، إضافة إلى مواكبة تطورات الأسواق المالية الدولية والإسهام في تطوير المؤسسات العاملة في السوق المالية