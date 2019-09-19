شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبى لتونس بفضل تعافى السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت احتياطيات تونس من العملة الأجنبية إلى ما يعادل واردات 103 يوما، حسبما أظهرته البيانات الرسمية اليوم الخميس، مدفوعة بتعاف قوي للقطاع السياحي.

وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ احتياطيات العملة الصعبة 18.37 مليار دينار (6.43 مليار دولار) مقارنة مع 10.80 مليار دينار في الفترة ذاتها قبل عام، بما يعادل واردات 69 يوما فحسب ، ونمت إيرادات السياحة 46 % من أول يناير إلى 30 سبتمبر، مسجلة أربعة مليارات دينار، وبعدد سياح بلغ 6.6 مليون.

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تتوقع تونس استقبال عدد قياسي من السياح سيبلغ تسعة ملايين سائح بنهاية 2019 بعد أن تجاوزت أثر هجمات استهدفت سائحين في 2015.