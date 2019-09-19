شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الاقتصاد.. بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365” عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية، ومنها إعلان الحكومة لبدء الدراسة بأول جامعيتن فى مدينتى العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة العام الدراسى المقبل، وارتفاع صادرات مصر لأمريكا لتلامس الـ2 مليار جنيه، فضلا عن اقدام إحدى المنظمات الاقتصادية العاليمة على تخفيض معدل نمو الاقتصاد العالمى بسبب الحرب التجارية ..واليك التفاصيل الحكومة: بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020 الإحصاء: 34.3% زيادة قيمة المشروعات تحت التنفيذ بشركات القطاع الخاص الاستثمارى عام 2017 مصر وإيطاليا توقعان اتفاقية لمشروع إنشاء 10 صوامع رأسية بـ360 مليون جنيه التمثيل التجارى: ارتفاع صادرات مصر لأمريكا لتلامس حدود الـ2 مليار دولار دبى فى المركز الـ8 بين أفضل المراكز المالية العالمية Advertisements وزارة الاستثمار تشيد باختيار "راند ميرشانت" لمصر كأفضل دولة للاستثمار بأفريقيا منظمة دولية: الحرب التجارية خفضت نمو الاقتصاد العالمى لأدنى مستوى فى 10 سنوات البورصة تحذر 4 شركات بالالتزام بقواعد القيد أو الشطب الإجبارى نهاية العام 250 مليون يورو مساعدات أوروبية لإيطاليا لتطوير أبحاث الطاقة النظيفة الحكومة: المنطقة الحرة ببورسعيد تضم 83 مشروعاً باستثمارات تبلغ 2.4 مليار دولار

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