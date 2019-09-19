شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يزيد خسائره وسط عدم يقين حول الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار امام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم متخليا عن مكاسبه السابقة، وذلك في ظل عدم اليقين حول الفائدة من جانب الاحتياطي الاتحادي.



وكان البنك المركزي الأمريكي قد أعلن أمس خفض معدل الفائدة للمرة الثانية منذ عام 2008 حيث قللها 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 2.00% و1.75%.



واظهر بيان الاحتياطي الاتحادي انقساماً بين الأعضاء بشأن المزيد من الخفض في معدل الفائدة على المدى القصير.

Advertisements



وصرح رئيس البنك المركزي "جيروم باول" بان المزيد من خفض الفائدة سيكون مناسباً لو تباطأ نمو الاقتصاد مشيرا إلى أن القرارات القادمة سوف تعتمد على البيانات الصادرة.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بألفي طلب إلى 208 آلاف في الأسبوع الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملاتت الرئيسية) بحلول الساعة 18:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 98.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.6 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.