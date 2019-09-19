شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد مكاسبه..و"برنت" يقترب من 65 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بعد استيعاب بيانات المخزونات الأمريكية واستئناف ضخ الإمدادات السعودية.



وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مصادر قولها إن السعودية طلبت من العراق شراء عشرين مليون برميل من النفط بشكل عاجل من أجل مصافي التكرير التي تضررت في المملكة من الهجمات الإرهابية.



وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أعلنت أمس زيادة مخزونات الخام بـ1.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما خالف توقعات بانخفاض قدره مليوني برميل.

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من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.6 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



وسوف تعلن "بيكر هيوز" غدا عنن أنشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 58.6 دوللار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 59.5 دولار وأقل سعر عند 58.08 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 1.8% إلى 64.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى مستوى عند 65.5 دولار وأقل سعر عند 63.4 دولار.