شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض بعد زيادة غير متوقعة في معدل البطالة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم أمام العملة الأمريكية في أعقاب صدور بيانات اقتصادية متباينة واستيعاب قرار الاحتياطي الاتحادي.



وكشفت بيانات حكومية قد اظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي بنسبة 0.5% في الربع السنوي الثاني بينما توقع محللون نموا بنسبة 0.4%.



وعلاوة على ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 5.3% في الشهر الماضي، بينما أشارت التوقعات إلى استقراره دون تغيير عند 5.2%.

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وأضاف الاقتصاد الأسترالي 34.7 ألف وظيفة في أغسطس/آب في حين توقع محللون إضافة 15.2 ألف وظيفة فقط.



كان الاحتياطي الاتحادي قد قرر أمس خفض معدل الفائدة للمرة الثانية منذ عام 2008 حيث نزلت 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 2.00% و1.75%.



وصرح رئيس البنك المركزي الأمريكي "جيروم باول" بأنه من الممكن اتخاذ المزيد من قرارات الخفض في معدل الفائدة لو تباطأ النمو الاقتصادي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:54 بتوقيتت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.6797ن وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6833 وأقل سعر عند 0.6779.