شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على ارتفاع عققب استيعاب قرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم بعد استيعاب المستثمرين لقرار الاحتياطي الاتحادي وتصريحات رئيسه "جيروم باول".



وكان البنك المركزي قد خفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 2.00% و1.75%، ولكن ظهر انقسام بين الأعضاء حول المزيد من الخفض هذا العام.

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وصرح رئيس البنك "جيروم باول" بأن الاقتصاد للا يزال في حالة جيدة كما أن سوق العمل قوي مشيرا إلى أن الاحتياطي الاتحادي سوف يتدخل بمزيد من الخفض لو تباطؤ نمو الاقتصاد.



واظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفاع بألفي طلب إلى 208 آلاف في الأسبوع الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 111 نقطة) إلى 27250 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 54 نقطة) إلى 8231 نقطة، في حين ارتفع "إس اند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 3019 نقطة.