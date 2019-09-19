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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النيكل تواصل الارتفاع بفعل مخاوف الحظر الإندونيسي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم ليواصل المعدن مكاسبه في ظل المخاوف في الأسواق بشأن إمدادات المعدن الصناعي قبيل تطبيق الحظر الإندونيسي.
وفي الوقت الذي ييرتفع فيع النيكل نتيجة انتظار الحظر الإندونييسي، إلا أن دولا اخرى منتجة للنيكل مثل الفلبين ترى أن هذا الأمر إيجابي لصناعتها.
ومع ذلك، أثارت الحكومة الفلبينية القلق من إمكانية عدم استفادة البلاد من الارتفاع في الأسعار مع الاخذ في الاعتبار عدم قدرة "مانيلا" على تلبية الطلب العالمي.
وذكر مسؤول حكومي فلبيني بأن حظر إندونيسيا لتتصدير النيكل سوف يفيد بالطبع شركات التعدين في الفلبين مع الأخذ في الاعتبار القفزة في الأسعار التي ستصاحب دخولل قرار "جاكرتا" حيز التنفيذ.
ويخشى محللون أيضاً من عدم كبح ارتفاع النيكل المستخدم في صناعة الصلب في ظل التوقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وهي ببوادر دفعت بنوك مركزية نحو خفض الفائدة لإنعاش نمو اقتصاداتها.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النيكل بحلول الساعة 14:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 17427.9 دولار للطن.
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