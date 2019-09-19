شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يتخلي عن أعلى مستوى فى 6 أسابيع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الخميس للمرة الأولى خلال الثمانية أيام الأخيرة ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى ستة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "الايثريوم" بنحو 8.16$ بما يعادل نسبة 3.9% إلى 201.88$ ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 210.04$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 210.04$.

حققت ثاني أكبر عملة رقمية بالعالم"الايثريوم" بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.2% ، فى سابع مكسب يومي على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ نيسان/أبريل 2018 ، مسجلة أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 217.42$ لكل وحدة ايثريوم.

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انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بأكثر من 10 مليار$ إلى إجمالي 262 مليار$ ،مع الهبوط الحاد فى أسعار البتكوين ،وتراجع تصحيحي فى أسعار الايثريوم و الربيل.

وعلى مدار سبعة أيام متواصلة حقق الايثريوم ارتفاعا بأكثر من 21% ، بفضل الأخبار الإيجابية عن ثاني أكبر شبكة رقمية بالعالم ،خاصة الأخبار التي تشير إلى الارتفاع الكبير فى المعاملات عبر الشبكة ،والتي تعود بالأساس إلى تقليل عملة Tether الاعتماد على بلوكشين البتكوين والتركيز على استخدام بلوكشين الايثريوم.

ووفقا لبيانات بحثية ،إنه اعتبارا من يوم 15 أيلول/سبتمبر دفع مستخدمي شبكة الايثريوم رسوم يومية تقدر بحوالي 182,899$ مقابل رسوم 185,993$ رسوم استخدام شبكة البتكوين.