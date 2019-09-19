شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف خسائره مع استمرار ضغط دونالد ترامب على الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مع استمرار ضغط الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على مجلس الاحتياطي الاتحادي لجراء المزيد من التخفيضات العميقة فى معدلات الفائدة ، يأتي هذا بعدما خفض المركزي الأمريكي معدلات الفائدة للمرة الثانية هذا العام ،وقلص من احتمالات الاستمرار فى تخفيف السياسة النقدية.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % إلى مستوى 98.25 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.57 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.62 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.35% ، عقب انتهاء فعاليات اجتماع الاحتياطي الاتحادي ، وخسر المؤشر فى اليوم السابق نحو 0.45%.

فى تغريدة على تويتر ،قال دونالد ترامب فى أحدث هجوم على مجلس الاحتياطي الاتحادي " جيروم باول الاحتياطي الاتحادي يفشلان مجددا ،وإنهما ليس لديهما شجاعة أو إدراك أو رؤية".

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تأتي تلك التصريحات عقب إعلان الاحتياطي الاتحادي ثاني خفض فى معدلات الفائدة خلال هذا العام ، حيث يرغب ترامب فى إجراء تخفيضات عميقة فى أسعار الفائدة ، من أجل دعم التنافسية العالمية للشركات الأمريكية.

خفض الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية هذا العام ، فى خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بالأسواق العالمية ، بهدف دعم مسار النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة.

الخفض جاء بأغلبية سبعة أصوات ضد ثلاثة من أعضاء لجنة السياسة النقدية، ليصبح النطاق الجديد لسعر الإقراض القياسي بين 1.75% إلى 2.00% ،وقال المركزي الأمريكي أن هذا الخفض يأتي فى ظل آثار التطورات العالمية على التوقعات الاقتصادية بالإضافة إلى ضعف التضخم.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال جيدا وسوق العمل قويا ، وأن خفض الفائدة إجراء وقائي لحماية الاقتصاد ،وأشار إلى أن أي قرارات تخص الفائدة سوف تتخذ بناء على البيانات الاقتصادية.