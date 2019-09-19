شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي بعد خفض الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، بعد خفض أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة للمرة الثانية خلال هذا العام ، بهدف حماية مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم ،وأكد البنك الفيدرالي الاتحادي على الوضع الجيد للاقتصاد الأمريكي وأشاد بقوة سوق العمل.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.4% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% ، فى أول مكسب خلال ثلاث جلسات ، مع ترقب المستثمرين قرارات البنك الفيدرالي الاتحادي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من واحدة بالمئة ،بعدما قدم البنك الفيدرالي الاتحادي أدلة ضعيفة حول استمراره فى خفض معدلات الفائدة الأمريكية هذا العام.

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وكان المركزي الأمريكي قد خفض بالأمس سعر الفائدة على الاقتراض ربع نقطة مئوية إلى نطاق 1.75% إلى 2.00% ، فى ثاني خفض فى معدلات الفائدة الأمريكية العام الجاري ، فى خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع فى أسواق المال العالمية ، بهدف دعم مسار النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة.

وقال البنك الفيدرالي الاتحادي أن هذا الخفض يأتي فى ظل آثار التطورات العالمية على التوقعات الاقتصادية بالإضافة إلى ضعف التضخم.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.4% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بأقل من 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنحو 0.5% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ، فى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.25 %.

وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.75% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، بفضل ارتفاع أسهم مجموعة IG بنسبة 9% ،بعدما قالت الشركة إنها تتوقع عودة نمو الإيرادات فى عام 2020.